Nuovo nido di cicogna bianca nel Padule di Fucecchio Enel lo mette in sicurezza FOTO

L’intervento riguardato un nido costruito da una coppia di cicogne nel 2025 su un traliccio della linea elettrica di media tensione Un nuovo nido di cicogna bianca è stato individuato a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi, ai margini del Padule di Fucecchio. Per proteggerlo dai rischi legati alla presenza delle linee elettriche è intervenuta E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. L’intervento, realizzato con la consulenza naturalistica di Enrico Zarri della LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, ha riguardato un nido costruito da una coppia di cicogne nel 2025 su un traliccio della linea elettrica di media tensione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

