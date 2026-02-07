Le Donne Italiane Dimenticate | il Municipio delle Torri celebra il Giorno del Ricordo a teatro

Questa mattina, al VI Municipio di Roma, si tiene uno spettacolo teatrale dedicato alle donne italiane dimenticate. L’evento si svolge alle 10:30 nella Sala Cinema “Antonio Cerone” e fa parte delle iniziative per il Giorno del Ricordo. Promosso dall’associazione Stanza 236 e scritto da Cristina Valeri, lo spettacolo vuole ricordare storie spesso ignorate. La sala si riempie di pubblico, pronto a riscoprire un pezzo di memoria collettiva attraverso il teatro.

ROMA – In occasione del Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio alle ore 10:30 presso la Sala Cinema “Antonio Cerone” (via Ferdinando Conti al VI Municipio di Roma), andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le Donne Italiane Dimenticate”: un progetto promosso dall’associazione Stanza 236, e scritto da Cristina Valeri. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Lazio e del VI Municipio. Lo spettacolo, ideato e diretto da Cristina Valeri, con aiuto regia di Anna Palmisano e consulenza storica del dott. Marino Micich, Direttore del Museo Archivio Storico di Fiume, liberamente ispirato al libro del Sen. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

