A Cernobbio nasce il circolo dedicato al gaming

A Cernobbio nasce un nuovo circolo dedicato al gaming. Un gruppo di amici, spinti dalla passione e dalla voglia di condividere, ha deciso di creare uno spazio dove gli appassionati possano incontrarsi e scambiarsi giochi. L’obiettivo è tornare alle origini della cultura nerd, favorendo il ritrovo di chi ama il mondo dei videogiochi e delle varie forme di gioco.

Dall'idea di un gruppo di amici uniti per passione e per anagrafica, nasce un nuovo circolo che promuove il gaming in tutte le sue forme come era all'alba della nascita della cultura nerd: favorire il ritrovo di appassionati e la condivisione di giochi. Non solo una ludoteca, quindi: il progetto, che vede l'appoggio del Comune di Cernobbio che fornirà una sede alle attività associative in alcune sale pubbliche, si propone di colmare un vuoto di spazi che in provincia di Como non si trovano più, se non in maniera commerciale. Ognuna delle persone coinvolte nel progetto ha un suo ambito specifico di interesse: dall'hardware per PC alle console, dai giochi di carte collezionabili a quelle con le miniature, tutti uniti però dalla volontà di voler creare qualcosa alla portata di tutti.

