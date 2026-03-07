Narvik ostaggio del meteo | discese juniores cancellate e recupero a rischio

Ai Mondiali juniores di sci alpino a Narvik, in Norvegia, il programma di oggi è stato modificato a causa delle condizioni meteo avverse. Originariamente prevista una giornata dedicata alle discese libere maschili e femminili, le gare sono state cancellate e il recupero rischia di essere problematico. La situazione mette in dubbio il regolare svolgimento delle competizioni previste.

Ai Mondiali juniores di sci alpino in corso a Nrvik, in Norvegia, il programma di oggi avrebbe dovuto essere interamente dedicato alla discesa libera, con gara femminile e maschile nello stesso pomeriggio. Invece la giuria ha scelto lo stop totale, niente training e gare. La conseguenza è immediata e pesante, perché le discese sono tra gli appuntamenti più complessi da riprogrammare e, con un calendario già fitto, il rischio è che non si riesca a recuperarle. Il problema nasce da un quadro meteo che non ha lasciato margini: vento forte e visibilità insufficiente lungo il tracciato, condizioni incompatibili con gli standard di sicurezza richiesta per una prova di velocità. 🔗 Leggi su Sportface.it

