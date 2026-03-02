Sci alpino i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores Trocker e Collomb le stelle azzurre a Narvik

Sono stati annunciati i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores di sci alpino che si terranno a Narvik, in Norvegia, dal 5 al 15 marzo. Sedici atleti italiani parteciperanno alla competizione, tra cui spiccano Trocker e Collomb, considerati le principali stelle della squadra azzurra. La selezione italiana si prepara così a confrontarsi con le altre nazionali in questa gara internazionale.

Saranno sedici gli azzurri che prenderanno parte ai Campionati Mondiali Juniores di sci alpino 2026, in programma a Narvik (Norvegia) da giovedì 5 a domenica 15 marzo. L’Italia proverà a ben figurare nella rassegna iridata giovanile, che rappresenta per tanti atleti l’appuntamento più importante dell’intera stagione e che mette in palio (per i vincitori delle varie specialità individuali) la qualificazione alle Finali di Coppa del Mondo previste sulle nevi di Lillehammer a partire dal 19 marzo. Le punte di diamante della spedizione tricolore sono ovviamente Collomb e Trocker, che andranno a caccia delle medaglie nelle prove tecniche avendo ormai collezionato già diverse apparizioni nel Circo Bianco. 🔗 Leggi su Oasport.it

