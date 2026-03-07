Non voglio tornare al centro commerciale | violenza sessuale su un bimbo di 3 anni arrestato finto netturbino

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli nella serata di ieri, venerdì 6 marzo, con l'accusa di aver commesso una violenza sessuale su un bambino di 3 anni. La polizia ha fermato il sospettato, che si era presentato come un finto netturbino. L'episodio ha attirato l'attenzione dei media locali.

I carabinieri di Napoli, intervenuti dopo la denuncia dei genitori del piccolo, sono riusciti a bloccare l'uomo dopo una violenta colluttazione Un uomo di 47 anni è stato arrestato nella serata di ieri, venerdì 6 marzo, a Napoli, con l'accusa di violenza sessuale su un bambino di 3 anni. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, nel centro commerciale La Birreria di Secondigliano. Il 47enne, vestito da netturbino, era in giro con altre due bambine ed è stato bloccato dai carabinieri con notevole difficoltà, dopo una colluttazione.

Leggi anche: Napoli, violenza sessuale su un bambino di tre anni al centro commerciale La Birreria: arrestato 47enne

Violenza sessuale su un bambino al centro commerciale: arrestato un 47enne“Non voglio più tornare al centro commerciale” sono le parole che avrebbe pronunciato un bambino di tre anni dopo la terribile esperienza che lo a ha...

