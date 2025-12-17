Calenzano | violenza sessuale su ragazzina di 14 anni arrestato un 52enne
A Calenzano è stato eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 52 anni, accusato di aver commesso una violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura, è stata applicata alla residenza dell’uomo.
A carico del cinquantaduenne é stata eseguita a Calenzano, dove l'uomo risiede, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
