Napoli bambino di 11 anni precipita con la mini moto dal parcheggio del centro commerciale | è grave

A Napoli, un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal secondo piano del parcheggio del centro commerciale “La Birreria” a Miano. L’incidente, avvenuto mentre guidava una mini moto cross, potrebbe essere stato causato da una distrazione. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto. La vicenda evidenzia i rischi legati all’uso di veicoli motorizzati da parte dei più giovani.

Un probabile attimo di distrazione, pochi istanti, sufficienti però a far accadere il peggio. E' così che a Napoli, a Miano, un bambino di appena 11 anni è precipitato dal secondo piano della zona parcheggio del centro commerciale "La Birreria", mentre si divertiva guidando una piccola moto cross con motore a scoppio. Il piccolo, che secondo ricostruzioni non procedeva a velocità sostenuta, è ora ricoverato all'ospedale Santobono, per trauma cranico e sospette lesioni interne. Un drammatico volo di vari metri, fino al violento impatto su una rampa al piano inferiore, dove il panico nonché la paura ha invaso i presenti che hanno assistito alla scena.

