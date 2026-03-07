Nella partita Napoli-Torino, conclusa 2-1, sono state pubblicate le pagelle redatte da Fabrizio d’Esposito. La gara si è svolta con il Torino in campo con un giocatore chiamato Milinkovic-Savic, che ha avuto un ruolo particolare, mentre il Napoli ha mostrato un approccio che alcuni hanno definito realistico. Durante l’incontro è stato notato anche un giocatore del Torino chiamato Zio Vanja, presente contro la sua ex squadra.

Invochiamo supplici il silente Aurelio di non farsi irretire nuovamente dall’ottuso giochismo. È tornato anche Buongiorno, non solo De Bruyne e Anguissa. Che cos'aveva Milinkovic? MILINKOVIC-SAVIC. Uno strambo Zio Vanja, stasera contro la sua ex squadra. Sarà stata la vista (talvolta stringeva troppo gli occhi), saranno stati i guanti scivolosi, fatto sta che il portierone serbo non trattiene taluni palloni, sbaglia rilanci su rilanci e in generale è poco reattivo. Mah! Che gli è successo? – 5 JUAN JESUS. Giovannino Gesù fa il mancino a destra ed è soprattutto lui a rendere ancora più innocuo il Cholito nostalgico (bella e struggente l’ovazione al momento della sostituzione). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Torino, pagelle – Il realismo di Conte è una lezione politica mentre aleggia il fantasma del talebano Italiano

Leggi anche: Negli Usa aleggia il fantasma del giustiziere della metropolitana

“La Russia rimane il nostro vicino”: il realismo del presidente finlandese Stubb, una lezione per i BalticiAnche se sui nostri media è passato completamente inosservato, il discorso di Capodanno del presidente della Finlandia Alexander Stubb è estremamente...

Altri aggiornamenti su Napoli Torino pagelle Il realismo di....

Temi più discussi: Napoli-Torino, le pagelle: Alisson segna e diverte, 7,5. Lazaro 5, impreciso; Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Alisson Santos e Politano dominanti, Zapata assente; Napoli sempre più pazza di Alisson Santos: le pagelle del 2-1 al Torino; Le pagelle di Napoli-Torino: Alisson Santos segna e dà spettacolo, per Elmas e Politano una prestazione di grandissima sostanza.

Pagelle Napoli-Torino 2-1: Alisson danza, Elmas punge, Simeone disperso. Tornano Anguissa e De BruyneIl Napoli torna alla vittoria al Maradona, Conte festeggia con Sal Da Vinci e due grandi rientri: la cronaca del match, le pagelle dei partenopei e i top e flop del Torino ... sport.virgilio.it

Le pagelle di Napoli-Torino, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli di Antonio Conte torna in campo dopo la vittoria al cardiopalma di Verona arrivata grazie ai gol di Hojlund e di Lukaku, per la prima volta a segno in questa stagione. Oggi la sfida ... ilmattino.it

Napoli-Torino | Spettacolo al Maradona, tutta la curva intona il coro azzurro Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #napolita #forzanapolisempre #napoli #DeBruyne - facebook.com facebook

Napoli-Torino, le pagelle: Alisson segna e diverte, 7,5. Paleari, partita da 7 x.com