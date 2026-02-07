negli usa aleggia il fantasma del giustiziere della metropolitana

Negli Stati Uniti torna a parlare il nome di Bernie Goetz, il uomo che nel 1984 uccise quattro adolescenti su un treno della metropolitana di New York. Per anni, è stato chiamato “il giustiziere della metropolitana”. Ora, il suo nome riemerge tra le discussioni sui vigilantes e la sicurezza pubblica nelle città americane.

Per molti anni è stato soprannominato «il giustiziere della metropolitana». È Bernie Goetz, l’uomo bianco che nel dicembre del 1984 sparò a quattro adolescenti neri su un treno della metropolitana di New York. La sua storia, oggi quasi sconosciuta in Italia, è in gran parte svanita dalla memoria collettiva anche negli Stati Uniti, soprattutto tra le generazioni più giovani. Eppure, per un lungo periodo, il suo nome è stato uno dei più discussi e divisivi della cronaca americana. Negli ultimi mesi l’attenzione sul caso si è però riaccesa con l’uscita di due libri dedicati alla vicenda: Five Bullets. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

