Il discorso di Capodanno del presidente finlandese Alexander Stubb, poco commentato dai media, offre una prospettiva realistica sulle relazioni con la Russia. La Finlandia, entrata nella NATO nel 2023 dopo anni di neutralità, mantiene un atteggiamento di consapevole attenzione verso il vicino russo. Questa posizione riflette la complessità delle dinamiche geopolitiche nella regione baltica, evidenziando l'importanza di un approccio equilibrato e realistico nel contesto attuale.

Anche se sui nostri media è passato completamente inosservato, il discorso di Capodanno del presidente della Finlandia Alexander Stubb è estremamente interessante perché offre una visione chiara e realistica delle relazioni con la Russia da parte di una nazione che, nel 2023, ha deciso di aderire alla Nato dopo decenni di neutralità. «Le nostre relazioni con la Russia sono cambiate permanentemente. Ciò che rimane permanente è che la Russia è il nostro vicino. L’obiettivo della Finlandia e dell’Europa è una relazione funzionale e pacifica con la Russia. Alla fine, tutto dipende dalle azioni della Russia» ha affermato Stubb, sintetizzando una visione pragmatica che, da una parte, riconosce il cambiamento causato dall’invasiome russa in Ucraina ma, dall’altra, non ignora la geografia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “La Russia rimane il nostro vicino”: il realismo del presidente finlandese Stubb, una lezione per i Baltici

