Napoli Elmas | È stato bellissimo vincere la Supercoppa dopo lo Scudetto era importantissimo vincerla

Elijf Elmas, calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Queste le sue parole: Elmas: abbiamo fatto due bellissime partite ed abbiamo portato a Napoli questo regalo di Natale. “ È stato bellissimo vincere la Supercoppa, il nostro primo trofeo stagionale. Dopo lo Scudetto vincere questa Coppa era importantissimo: è stata una bella settimana a Riyad. Abbiamo fatto due bellissime partite ed abbiamo portato a Napoli questo regalo di Natale. Era importante vincere questo trofeo per noi, quindi abbiamo approcciato bene alle due partite contro Milan e Bologna. 🔗 Leggi su Parlami.eu

