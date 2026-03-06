Durante la 28ª giornata di campionato, sono stati assegnati i voti ai giocatori di Napoli e Torino. Alisson Santos si è confermato tra i migliori in campo, mentre Elmas si è distinto come elemento affidabile. Casadei ha mostrato momenti di brillantezza, ma non ha mantenuto costanza. Le pagelle riflettono le prestazioni di ciascun protagonista nel match.

Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Moviola Napoli Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Napoli Torino: Alisson Santos continua a sorprendere, Elmas è una certezza. Casadei illude VOTI

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Alisson Santos e Elmas decidono Napoli Torino, brivido Casadei

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos trascina Conte. Casadei entra troppo tardiVoti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A, Il Napoli batte il Torino e...

Approfondimenti e contenuti su Pagelle Napoli Torino.

Temi più discussi: Pagelle Napoli, i voti della vittoria di Verona: Vergara vivace, passo indietro per Alisson Santos; Hellas Verona-Napoli, le pagelle di CM: non basta Akpa Akpro, Hojlund trascinatore. Delude Alisson; Verona-Napoli 1-2, pagelle e tabellino: Lukaku torna a far male, Giovane innesca il goal vittoria, male Bowie e Montipò; Verona-Napoli 1-2, pagelle: Hojlund fa e disfa, Lukaku torna al gol dopo 281 giorni. Akpa-Akpro e veneti commoventi.

Pagelle Napoli-Torino 2-1: Alisson danza, Elmas punge, Simeone disperso. Tornano Anguissa e De BruyneIl Napoli torna alla vittoria al Maradona, Conte festeggia con Sal Da Vinci e due grandi rientri: la cronaca del match, le pagelle dei partenopei e i top e flop del Torino ... sport.virgilio.it

Napoli-Torino 2-1, pagelle e tabellino: Alisson Santos semina il panico, Elmas corre e segna, Casadei prova a riaprirla, Simeone e Zapata annullatiIl Napoli consolida il terzo posto battendo il Torino con un goal per tempo: vantaggio di Alisson Santos, bis di Elmas. Casadei nel finale prova a riaprirla, ma ai granata non basta. Di nuovo in campo ... goal.com

#Napoli- #Torino, le pagelle della squadra azzurra. Ottime prestazioni da parte di Alisson ed Elmas, autori dei gol vincenti. x.com

#Primavera, le pagelle di Napoli-Torino 0-1 La magia di #Sandrucci regala i tre punti al Toro, #Santer alza il muro sul finale #TorinoFC #ToroNews #Torino - facebook.com facebook