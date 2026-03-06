Prima del calcio d’inizio di Napoli-Torino, Elmas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, sottolineando quanto sia importante per la squadra riavere in campo Anguissa e De Bruyne. Le sue parole arrivano a pochi minuti dal via della partita, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo. La discussione si concentra principalmente sulla presenza di alcuni giocatori chiave per il match.

Elmas ha parlato prima della partita ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Torino. “Sono due grandi giocatori ed è importante riaverli. Non sappiamo se giocheranno, ma sono giocatori veri e importanti per la squadra”. “Mi manca segnare. So quanto è dura quando non segni, non sono un mediano e voglio fare gol. In passato ho fatto tanti gol, ma anche se non li faccio va bene, è importante eseguire ciò che vuole il mister. Anche lui si aspetta qualche gol, ma è importante che il Napoli vinca“. SpazioNapoli è un supplemento editoriale della Testata Giornalistica "Nuovevoci" Aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Torino, Elmas prima del match: “Importante riavere Anguissa e De Bruyne!”

Calcio Napoli, rientri in vista: Anguissa accelera, De Bruyne punta il TorinoNon solo Anguissa verso il ritorno in casa Calcio Napoli: anche Kevin De Bruyne si prepara a testare la condizione per la prima convocazione dopo...

Leggi anche: Napoli, doppia seduta verso il Torino: riflettori su Anguissa e De Bruyne

Aggiornamenti e notizie su Napoli Torino Elmas prima del match....

Temi più discussi: Probabili formazioni Napoli-Torino, De Bruyne e Anguissa in ripresa: McTominay e Lobotka ai box; Napoli-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Probabili formazioni Napoli-Torino, Anguissa c'è? Le ultime su McTominay, Aboukhlal, De Bruyne e chi gioca; Napoli-Torino e la corsa Champions di Conte.

Napoli-Torino, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni di Conte e D’AversaNAPOLI - Al Diego Armando Maradona prende il via la 28ª giornata del campionato di Serie A con il Napoli campione d'Italia che ospita il Torino. Antonio Conte continua ad avere l'infermeria piena la s ... tuttosport.com

LIVE Napoli-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in direttaNapoli-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

#Napoli- #Torino, le formazioni ufficiali x.com

#Napoli-#Torino, la formazione ufficiale scelta da Antonio Conte LIVE areanapoli.it/share/623232/ - facebook.com facebook