Roberto “El Pampa” Sosa ha dichiarato che il Napoli ha conquistato una vittoria meritata contro il Torino e che la squadra ha ritrovato i suoi uomini. La partita è stata discussa durante la trasmissione La Partita dei Campioni, trasmessa su Tele A, dove Sosa ha condiviso le sue impressioni sull’andamento dell’incontro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roberto “El Pampa” Sosa ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino nel corso della trasmissione La Partita dei Campioni, in onda su Tele A. L’ex attaccante azzurro ha analizzato la prestazione della squadra di Conte, sottolineando i segnali positivi arrivati dalla gara del Maradona. Secondo Sosa, il Napoli ha offerto una prestazione convincente e ha meritato il successo. «Solo cinque minuti di ansia per il gol subito nel finale, ma il Napoli rispetto alla partita di Verona è stato diverso ed ha strameritato di vincere». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Sosa: «Vittoria meritata contro il Torino, la squadra ha ritrovato i suoi uomini»

Conte trascina il Napoli: «Non siamo mai domi, vittoria meritata anche in dieci»"> Antonio Conte esce da Marassi con tre punti pesantissimi e con l’orgoglio di un allenatore che vede il suo Napoli resistere, soffrire e colpire...

Leggi anche: Le interviste Calabro sottolinea la bravura dei suoi ragazzi e dedica la vittoria a Fiorillo: "Ha dato dimostrazione di professionalità incredibile». "Ho visto una squadra pragmatica e cinica»

Approfondimenti e contenuti su Napoli Sosa Vittoria meritata contro il....

Napoli, vittoria al cardiopalma: Højlund decide al 95’ su rigoreIl Napoli ha conquistato una vittoria al cardiopalma sul campo del Genoa, imponendosi per 3-2 al Ferraris. La partita è stata caratterizzata da una serie di eventi drammatici: errori difensivi, una ... it.blastingnews.com

Napoli, Juan Jesus: Vittoria sudata e meritata con una reazione da squadra. Spirito giustoSuccesso importante per il Napoli. La squadra di Antonio Conte si è scrollata di dosso la negatività arrivata dopo il pesante ko in Champions League contro il PSV Eindhoven seguito alla sconfitta in ... tuttomercatoweb.com