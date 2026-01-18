Le interviste di Calabro evidenziano la competenza dei suoi giocatori e rendono omaggio a Fiorillo, sottolineando la sua professionalità. L'allenatore ha descritto la squadra come pragmatica e cinica, evidenziando la difficoltà di vincere ad Avellino e la necessità di essere quasi perfetti. Questa vittoria testimonia l'impegno e la tenacia dei calciatori, in un match importante e complesso.

"Vincere ad Avellino non è mai semplice, per farlo devi essere quasi perfetto". Antonio Calabro (nella foto) nel post partita del Partenio ha sottolineato la bravura dei suoi ragazzi nel far proprio un match alla vigilia molto complicato. "Avevamo contro un avversario difficile, reduce da una bella vittoria con la Sampdoria e con un pubblico che qui incide tantissimo. Abbiamo preso subito gol ma ho continuato ad avere sensazioni positive quando la squadra ha rimesso palla a terra ed ha fatto la partita". La grossa novità di formazione è stato l’utilizzo di Tommaso Rubino nelle vesti di trequartista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste Calabro sottolinea la bravura dei suoi ragazzi e dedica la vittoria a Fiorillo: "Ha dato dimostrazione di professionalità incredibile». "Ho visto una squadra pragmatica e cinica»

