Il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato 2-2 contro il Verona, evidenziando alcune criticità difensive. Tra i più in difficoltà in campo, Alessandro Buongiorno si è distinto come uno dei elementi meno positivi della squadra. La prestazione sottotono si inserisce in un momento di analisi più approfondita sulle condizioni del difensore e sulla solidità della linea arretrata partenopea.

Il Napoli di Antonio Conte non è andato oltre il 2-2 nella gara di ieri sera contro il Verona. E tra i peggiori in campo per il Napoli, se non il peggiore, bisogna inserire Alessandro Buongiorno, al netto delle polemiche per il rigore concesso al Verona. L’ex centrale del Torino ha confermato il perché Antonio Conte in queste ultime partite gli abbia preferito sempre Juan Jesus. Buongiorno ieri è stato schierato per “semplice” turnover, anche perché il brasiliano era diffidato. Ma andiamo a vedere i numeri di questa stagione del difensore centrale. Crisi Buongiorno, la panchina dopo Benfica e Udinese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno, i numeri della crisi del difensore che sembrava una colonna del Napoli

