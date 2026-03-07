Napoli morto 39enne per un agguato della camorra

Un uomo di 39 anni è stato colpito durante un agguato in via Mazzini a Napoli. I carabinieri sono arrivati sul luogo poco dopo e hanno soccorso la vittima, che è stata trasportata in ospedale. Purtroppo, l'uomo è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. L’intervento delle forze dell’ordine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sparatoria in via Mazzini: i carabinieri sono intervenuti sul posto. L'uomo coinvolto è deceduto successivamente in ospedale a Napoli Un agguato di camorra, avvenuto a distanza di poche ore da un ulteriore vicenda, nel giro di pochi istanti si è consumato in provincia di Napoli causando la morte di un 39enne. I carabinieri sono intervenuti poco fa in via Mazzini, ad Arzano, in seguito alla segnalazione di una persona ferita da colpi d'arma da fuoco. Giunti sul posto, hanno trovato il personale del 118 intento a soccorrere Armando Lupoli, residente ad Arzano e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, colpito da diversi proiettili in varie parti del corpo, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Frattamaggiore, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Secondo agguato a Napoli in poche ore, ucciso un 39enneAgguato mortale in serata ad Arzano, comune a nord di Napoli. A farne le spese Armando Lupoli, 39enne già noto alle forze dell'ordine. L'omicidio è avvenuto a viale Mazzini, dove i carabinieri sono in ...