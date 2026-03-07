Napoli agguato di camorra in pieno giorno | un morto

Un uomo è stato ucciso a Napoli durante un agguato avvenuto a mezzogiorno. La vittima, identificata come Castrese Palumbo, è ritenuta affiliata al clan Nuvoletta. Un gruppo di uomini armati ha attaccato Palumbo in un'area pubblica, colpendolo mortalmente con diversi colpi. L'episodio si è verificato sotto gli occhi di passanti e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto.

Una serie di spari in pieno giorno a Marano, nel Napoletano. La vittima, colpita a morte sarebbe, secondo quanto riporta Il Mattino, Castrese Palumbo, detto Svitapierno. Si tratterebbe di un presunto affiliato al clan Nuvoletta., Stando alla prima ricostruzione delle forze dell'ordine, Palumbo era in auto in via Svizzera, incrocio corso Europa, quando due persone a bordo di una moto gli si sono avvicinate. Alla prima occasione, i due hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro Svitapierno., A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine e ai soccorsi diversi passanti, che hanno assistito alla scena. Sul posto i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi e alla raccolta delle prime testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.