Un uomo di 52 anni, Rosario Coppola, è stato ucciso in un agguato ad Arzano. Il commando di uomini armati ha aperto il fuoco contro di lui, ma ha colpito anche un uomo incensurato che si trovava nelle vicinanze. La sparatoria è avvenuta questa mattina, lasciando la comunità sotto choc. La polizia indaga per capire se l’attacco sia legato a questioni di camorra o a un regolamento di conti.

Killer in azione ad Arzano. In azione un commando di morte che aveva come obiettivo un pregiudicato, il 52enne Rosario Coppola, morto sotto il fuoco incrociato dei proiettili. L’agguato si è consumato poco dopo le 21,30 in una zona centrale del Comune alle porte di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale, che ora indagano sul grave fatto di sangue, i sicari si sono lanciati all’inseguimento di una Smart bianca sulla quale viaggiava Coppola e un amico 25enne, Antonio Persico, incensurato. Momenti di puro terrore sotto gli occhi di alcuni automobilisti e passanti che transitavano lungo via Sette Re. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Agguato di camorra ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato l Video

