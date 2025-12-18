Calciomercato Cagliari che duello per Pisilli! Un altro club di Serie A sfida i rossoblù per il gioiello della Roma

Il calciomercato invernale si accende con un duello tra Cagliari e un altro club di Serie A per Niccolò Pisilli, giovane talento della Roma. Il centrocampista classe 2004 sta attirando l'interesse di diverse società, rendendo questa trattativa uno dei temi più caldi del mercato. La corsa al gioiello giallorosso si infiamma, mentre i rossoblù preparano la loro strategia per assicurarsi un talento promettente.

Calciomercato Cagliari, che sfdia per Niccolò Pisilli! Un'altra squadra italiana ha messo nel mirino il talento della Roma Il mercato invernale entra nel vivo e tra i nomi più discussi spicca quello di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma. Apprezzato per inserimenti e visione di gioco, il giovane talento giallorosso è finito nel mirino.

