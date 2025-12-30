Recenti indiscrezioni su Napoli-Conte sono state confermate dallo stesso protagonista. Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana a Riad, il Napoli si prepara per la sfida contro la Cremonese e si concentra sulla prossima trasferta allo Stadio Olimpico. Un percorso che testimonia l’attenzione e la determinazione della squadra in questo avvio di stagione.

Dopo aver alzato la Supercoppa Italiana a Riad, il Napoli si gode la vittoria contro la Cremonese e prepara la trasferta allo Stadio Olimpico. Conte ha ritrovato la squadra e la squadra ha ritrovato il suo condottiero. Il popolo azzurro si fida del tecnico salentino, sempre più innamorato di Napoli. Le parole di Sandro Campagna vanno verso questa direzione. Conte e la fame di vittoria: Napoli grande sorpresa. Intervenuto a Radio CRC, l’allenatore della Nazionale italiana di pallanuoto ha raccontato alcuni aneddoti su Conte: “Conte l’ho trovato bene, a Napoli si trova benissimo. Mi ha detto che le emozioni che ha provato l’anno scorso vincendo lo scudetto sono state incredibili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Retroscena Napoli-Conte, avete sentito? L’ha rivelato lui stesso!

Leggi anche: Mourinho punge Conte: che frecciata dopo Benfica-Napoli, l’avete sentito?

Leggi anche: Pogacar chiaro, il messaggio sul futuro preoccupa i fan: lo ha rivelato lui stesso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ferrara, Napoli-Bologna e il retroscena su Conte: Non ci eravamo molto simpatici. Alla Juve...; Dal faccia a faccia di Parma alle frecciate in tv: Conte e Chivu non si stanno simpatici, i motivi; Napoli, Conte: Supercoppa meritata, poi il retroscena dopo il Milan; Napoli-Bologna, gesto scaramantico di Conte in conferenza? Il retroscena – Il Mattino.

Ferrara, Napoli-Bologna e il retroscena su Conte: "Non ci eravamo molto simpatici. Alla Juve..." - Le parole dell'ex difensore, vecchio compagno di squadra del tecnico azzurro durante gli anni a Torino ... tuttosport.com