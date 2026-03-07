Napoli Conte dopo la vittoria col Torino | Prova magistrale di Gilmour a Elmas dobbiamo fare una statua! Sui rientri di Anguissa e De Bruyne vi svelo questo

Dopo la vittoria contro il Torino, l’allenatore del Napoli ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori, sottolineando la prova di Gilmour e l’importanza di Elmas per la squadra. Ha anche menzionato i rientri di Anguissa e De Bruyne, senza entrare nei dettagli. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Dazn, senza commentare ulteriormente i motivi delle scelte tecniche.

Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Pagelle Napoli Torino: Alisson Santos continua a sorprendere, Elmas è una certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Conte dopo la vittoria col Torino: «Prova magistrale di Gilmour, a Elmas dobbiamo fare una statua! Sui rientri di Anguissa e De Bruyne vi svelo questo» Napoli, Conte a DAZN pre Torino: «In queste 11 partite scriveremo il futuro dell’anno prossimo. Vi svelo come stanno Anguissa e De Bruyne»Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli... Napoli-Torino, probabili formazioni e TV: Gilmour titolare, Conte ritrova Anguissa e De BruyneLa rincorsa Champions passa dal Maradona: in una serata segnata dall'emergenza in mediana, Conte affida le chiavi della squadra allo scozzese e... Una raccolta di contenuti su Napoli Conte dopo la vittoria col.... Temi più discussi: Verona-Napoli 1-2, Conte nel post partita: Ho ancora un anno di contratto qui. De Bruyne dovrebbe allenarsi con noi da settimana prossima; Conte 'ringrazia' le difficoltà incontrate in questo campionato; Conte 'ringrazia' le difficoltà: Dopo questa stagione al Napoli mi sento un allenatore più forte; Napoli, Conte dopo il successo col Verona: Ora non possiamo mollare. Napoli-Torino, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni di Conte e D’AversaNAPOLI - Al Diego Armando Maradona prende il via la 28ª giornata del campionato di Serie A con il Napoli campione d'Italia che ospita il Torino. Antonio Conte continua ad avere l'infermeria piena la s ... tuttosport.com Napoli-Torino, Conte: «McTominay? Potrebbe allenarsi con noi settimana prossima»2-1, ormai sembra una condanna vincere soffrendo. Nonostante una buona partita degli uomini di Antonio Conte, il Napoli prende gol nel finale, dopo ... msn.com Raddoppio Napoli con il gol di Elmas che mette in porta coordinandosi bene sulla sponda di Politano! - facebook.com facebook Dal Torino... al Torino, 11 mesi dopo. A Napoli torna ad esultare il soldatino di Conte Elmas x.com