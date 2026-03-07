Il Napoli batte il Torino 2-1 al Maradona | ad Alisson Santos ed Elmas risponde Casadei

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Torino al Maradona, con reti di Alisson Santos ed Elmas. Il Torino, reduce dalla vittoria contro la Lazio, ha risposto con un gol di Casadei. La partita si è giocata davanti a un pubblico di tifosi che hanno seguito con attenzione ogni fase del match. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate a cercare il risultato.

L'undici di Conte domina per lunghi tratti l'incrocio con i granata, mettendo al sicuro il risultato con un gol per tempo. Dopo l'ingresso di De Bruyne, il giovane azzurro accorcia le distanze nel finale La giornata della Serie A parte con l'acuto di un Napoli ritrovato che mette sotto il Torino reduce dalla vittoria contro la Lazio. L'undici di Antonio Conte soffre poco o niente e riesce a portare a casa tre punti pesanti alla vigilia del derby della Madonnina di domenica. Per garantire la vittoria ai partenopei bastano una rete per tempo con il coinvolgimento di un ottimo Spinazzola. A sbloccare il risultato ci pensa Alisson Santos dopo 7 minuti, approfittando di una respinta non ideale di Paleari mentre a chiudere i conti ci pensa Elmas nella ripresa.