Marano agguato di camorra in strada | ucciso affiliato al clan Nuvoletta in pieno giorno

A Marano, in pieno giorno, un uomo è stato ucciso in un agguato di camorra in strada. La vittima, identificata come Castrese Palumbo, conosciuto anche come Svitapierno, era affiliata al clan Nuvoletta. L’attacco è avvenuto in via Svizzera, nel centro della città, senza che ci siano state altre persone coinvolte o ferite. La scena è stata immediatamente teatro di interventi di forze dell’ordine.

Agguato a Marano. Un uomo, Castrese Palumbo, alias Svitapierno, affiliato al clan Nuvoletta, è stato ucciso in via Svizzera, nel centro della città. L'omicidio è avvenuto poco fa. Un commando si sarebbe avvicinato a un'auto e avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco. Terrore in strada. La vittima non è stata ancora identificata. I carabinieri della compagnia di via Nuvoletta sono appena arrivati sul posto. Traffico in tilt in tutta la città.