Agguato mortale a Napoli | ucciso un 34enne in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio

Nella periferia orientale di Napoli, un uomo di 34 anni è stato ucciso durante un agguato a San Giovanni a Teduccio in pieno giorno. La sparatoria si è verificata in via Sorrento e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’evento e identificare i responsabili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'episodio si è consumato verso mezzogiorno, in una zona di traffico e attività quotidiane, a pochi passi da un istituto scolastico. La vittima, dopo essere stata raggiunta dai colpi, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli ma è giunta in condizioni gravissime ed è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate.