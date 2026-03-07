La corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna di Naike Rivelli per diffamazione nei confronti di Barbara D’Urso. La decisione è stata presa il 6 marzo e riguarda la responsabilità penale della figlia di Ornella Muti. La vicenda riguarda le dichiarazioni fatte da Rivelli nei confronti della conduttrice televisiva. La sentenza è definitiva e non sono previsti ulteriori ricorsi.

È stata confermata la condanna nei confronti di Naike Rivelli per diffamazione. La corte d’Appello di Torino lo scorso 6 marzo ha ribadito la responsabilità penale della figlia di Ornella Muti nei riguardi di Barbara D’Urso. Che cos’era successo. Nel 2024 la conduttrice, ricorda Fanpage, aveva querelato Rivelli in seguito ad alcuni video pubblicati sui social “ritenuti lesivi dell’onore e della reputazione” della presentatrice. Una prima sentenza era stata emessa già in quell’anno durante la prima fase del processo ad Alessandria. Ora la condanna per diffamazione e l’obbligo di pagare le spese processuali d’Appello. Nei video in questione, risalenti al 2019, Rivelli commentava alcune interviste che D’Urso realizzava nei suoi programmi, con allusioni sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Naike Rivelli ha diffamato Barbara D’Urso”, confermata la condanna per la figlia di Ornella Muti. Ecco che cosa aveva detto

La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Alessandria per le esternazioni nei confronti della conduttrice

