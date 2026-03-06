ATP Indian Wells 2026 Cobolli rimonta Kecmanovic e si qualifica per il terzo turno

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Flavio Cobolli ha superato Miomir Kecmanovic nel secondo turno, dopo aver già vinto ad Acapulco. Cobolli, attualmente al quindicesimo posto nel ranking mondiale, ha rimontato il serbo e si è qualificato per il terzo turno del primo Masters 1000 dell’anno. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha dimostrato continuità dopo il successo messicano.

Dopo Acapulco, Flavio Cobolli si ripete anche ad Indian Wells contro Miomir Kecmanovic. Il numero quindici del mondo, fresco del trionfo sul cemento messicano, batte ancora il serbo e lo fa al secondo turno del primo Masters 1000 dell’anno. Un esordio complicato per Cobolli, che vince in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo un’ora e cinquantasette minuti di gioco. Al prossimo turno il romano potrebbe vivere un’altra rivincita, visto che affronterà il vincente del derby americano tra Frances Tiafoe, battuto proprio nella finale di Acapulco, e Jenson Brooksby. Sono stati ben tredici gli ace messi a segno da Cobolli, che ha vinto il 77% dei punti quando ha servito la prima ed il 51% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Indian Wells 2026, Cobolli rimonta Kecmanovic e si qualifica per il terzo turno LIVE Cobolli-Kecmanovic 3-6, 2-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: romano scarico e costretto alla rimonta3-1 Non chiude di dritto dopo il servizio Kecmanovic, poi sbaglia: BREAK! 0-15 Si muove in anticipo il romano e incrocia il cross vincente di... LIVE Cobolli-Kecmanovic 3-6, 6-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va al 3° setCOBOLLI-Kecmanovic 3-6, 6-3! Rimette il punteggio in equilibrio il romano con un secondo set decisamente più autorevole controllato in lungo e in... Aggiornamenti e notizie su Indian Wells. Temi più discussi: Indian Wells 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari; Alcaraz-Djokovic dallo stesso lato a Indian Wells: il tabellone; Atp Indian Wells 2026, sorteggiato il tabellone: con chi giocano Sinner e Alcaraz. Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orariAl Masters 1000 di Indian Wells ben cinque italiani in campo: Jannik Sinner se la vede contro Svrcina, mentre Musetti affronta Fucsovics. Super match tra Berrettini e Zverev. Per Cobolli c'è ... sport.sky.it ATP Indian Wells: Berrettini non recupera dalle fatiche e si arrende in due set a ZverevDopo le quasi tre ore dell'esordio, le gambe non assistono Matteo Berrettini nel complicato match contro Alexander Zverev al secondo turno di Indian Wells ... ubitennis.com #janniksin stories Indian Wells - facebook.com facebook #Cobolli-Kecmanovic, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com