Musei riemerge il patrimonio invisibile Parte in regione il progetto ’Depositi aperti’

Inizia in regione il progetto 'Depositi aperti', che permette al pubblico di accedere ai depositi dei musei e scoprire il patrimonio invisibile. Da oggi, gli appassionati d’arte possono visitare i depositi e vedere opere e pezzi normalmente non esposti al pubblico. L’iniziativa apre le porte a chi desidera conoscere più da vicino il patrimonio conservato dietro le quinte dei musei.

Da oggi gli appassionati d'arte avranno la possibilità di scoprire quel patrimonio che i musei non riescono a mostrare. Potranno valicare il confine che separa le collezioni pubbliche dalle opere mantenute nei depositi, stimate attorno al 95%. Nasce infatti in Emilia-Romagna 'Depositi e Patrimoni in Rete', progetto che vede dodici musei della regione fare sistema sulla gestione dei depositi museali – è la prima esperienza del genere in Italia – e aprire le porte del 'sommerso' tra marzo e maggio nella manifestazione 'Depositi aperti'. È Modena col Museo Civico a guidare questa rete che comprende anche i Musei Civici di Reggio Emilia, a...

Il patrimonio "invisibile". Svelato il tesoro nascosto: i depositi dell'Archeologico visitabili con seimila reperti

I tesori nascosti dei musei: quando vederli grazie all'iniziativa 'Depositi aperti'
Bologna, 4 marzo 2026 - C'è un patrimonio silenzioso che abita i musei, custodito oltre le sale espositive: nei depositi, dove si conserva la parte...

