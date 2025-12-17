Il patrimonio invisibile Svelato il tesoro nascosto | i depositi dell’Archeologico visitabili con seimila reperti

Ancona svela il suo patrimonio nascosto: al Museo Archeologico Nazionale delle Marche sono ora esposti oltre seimila reperti, finora celati in ambienti degradati. Questa straordinaria collezione rappresenta un tesoro invisibile finalmente accessibile al pubblico, offrendo uno sguardo prezioso sulla storia e l'archeologia della regione.

Ancona ritrova un suo ‘tesoro nascosto’. Espressione adeguata, perché la straordinaria raccolta di seimila reperti che da ieri si possono ammirare al Museo Archeologico Nazionale delle Marche giacevano celati agli occhi di tutti in ambienti ‘sotterranei’ a dir poco degradati. Sono i depositi che ora, dopo i lavori di riqualificazione, appaiono nuovi di zecca, ideale sede per quello che il direttore Diego Voltolini non esita a definire "un secondo museo". Ieri è stata una giornata storica per la cultura di Ancona. "Il patrimonio invisibile - Depositi Aperti", l’iniziativa della Direzione regionale Musei nazionali Marche, per la prima volta rende visitabili 400 dei 900 metri quadri di spazi situati sotto la terrazza vanvitelliana. Ilrestodelcarlino.it

