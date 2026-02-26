La procura di Milano ha confermato di credere che ci sia un accordo nascosto tra Delfin e Caltagirone riguardo all’acquisto di azioni Mediobanca. La questione riguarda le modalità con cui i due soggetti si sarebbero coordinati, senza che ci siano ancora sviluppi definitivi. La linea delle indagini si concentra su questa presunta collaborazione tra le parti coinvolte.

La procura di Milano ha ribadito la sua convinzione di un «concerto occulto» tra Delfin e Caltagirone sull’acquisizione di azioni Mediobanca. L’ha indicato il procuratore capo Marcello Viola nel corso dell’audizione davanti alla commissione Banche del Senato alla quale ha partecipato anche il magistrato milanese Roberto Pellicano. Secondo Viola, tra Delfin e Caltagirone c’era una «volontà comune di ottenere il controllo delle Generali» fin dal 2019. In occasione dell’ops Mediobanca da parte di Mps, per lui c’è stato un «saldarsi di interessi di vecchia data con quelli più recenti di Mps senza rendere trasparente al mercato la saldatura di questi interessi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mps-Mediobanca, la procura ribadisce: «Per noi concerto tra Delfin e Caltagirone»

Mps - Mediobanca, Caltagirone e Delfin oltre il 25% in acquisti coordinati, possibile Opa obbligatoria e intervento della ConsobCaltagirone, Delfin e Lovaglio nel mirino per acquisti coordinati e violazioni della vigilanza; Consob e Bce valutano le possibili conseguenze,...

Mps - Mediobanca, il Mef difende la gestione del 3,5% a Delfin e Caltagirone, del 9% a Banco Bpm; crisi degli assetti finanziariTra l’inchiesta sulla scalata a Mediobanca, la decisione della Bce sui 140 miliardi per l’Ucraina e le tensioni interne a Delfin – primo azionista di...

Temi più discussi: Mps-Mediobanca, si allungano i tempi dell’inchiesta sulla scalata e le indagini su Caltagirone, Milleri e Lovaglio; Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze indagato per insider trading; Che cosa farà Mediobanca in Mps; Mps-Mediobanca: le basi per la nascita di un nuovo polo bancario.

Azioni MPS e Mediobanca, torna la pioggia di buy. Ma attenti, c'è il sospetto di insider tradingAzioni MPS e Mediobanca tra le migliori del Ftse Mib di Piazza Affari mentre scatta il countdown al giorno clou per il futuro delle due banche. msn.com

Mps-Mediobanca, la Procura di Milano indaga per insider trading un dirigente del Mef. Di chi si trattaUn nuovo filone giudiziario si apre nell’ambito dell’indagine milanese sul risiko bancario che ha portato alla scalata di Mediobanca da parte di Monte dei Paschi di Siena. La Procura di Milano ha ... affaritaliani.it

Banche, oggi si riunisce il cda di Mps: sul tavolo il progetto di fusione di Mediobanca e conseguente delisting di Piazzetta Cuccia, mentre il mercato si interroga sul concambio. Il punto, con Elisa Piazza - facebook.com facebook

Borsa: Milano chiude positiva (+1,11%), corrono Mediobanca e Mps, giù Campari. Bene Saipem dopo i conti, non Leonardo #ANSA x.com