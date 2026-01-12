Scomparsa Nicolais Petracca | Il volto migliore della Campania della ricerca e dell’innovazione

La scomparsa di Luigi Nicolais rappresenta una perdita significativa per il settore della ricerca e dell’innovazione in Italia e in Campania. Figura di rilievo nel panorama scientifico, il suo contributo ha contribuito allo sviluppo di progetti e iniziative fondamentali per il progresso regionale e nazionale. La sua memoria rimarrà un punto di riferimento per chi investe nel futuro della ricerca e dell’innovazione nel nostro Paese.

“La scomparsa di Luigi Nicolais è una perdita profonda non solo per il mondo della scienza, ma per l’intera Campania e per il Paese. Ricercatore di valore internazionale, uomo delle istituzioni, Nicolais ha saputo coniugare il rigore scientifico con una visione politica alta, mettendo competenze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

