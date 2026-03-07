Lunedì scorso a Denver è morto l’attore che ha interpretato lo “storpio” nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino. La sua morte segna la fine di una carriera legata a quel ruolo, che ha contribuito a renderlo noto al grande pubblico. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’attore, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

È scomparso a 68 anni l’attore Stephen Hibbert. A rendere nota la notizia è stata la sua famiglia tramite il sito Tmz, dove i suoi figli hanno scritto: “Nostro padre, Stephen Hibbert, ci ha lasciati improvvisamente questa mattina. La sua vita è stata piena d’amore e dedizione all’arte e alla famiglia. Mancherà profondamente a molti”. Da quanto emerge, l’attore è morto a causa di un infarto lunedì scorso a Denver, in Colorado, ma la notizia è stata diffusa solamente ora. La sua è stata una carriera dedicata al mondo del cinema degli anni Novanta, il suo ruolo più celebre è stato quello interpretato nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, nei panni del prigioniero “The Gimp” (“lo storpio”). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stephen Hibbert, addio all’attore di Pulp Fiction

