Morto Peter Greene a 60 anni | il cattivo di Pulp Fiction e The Musk trovato morto nel suo appartamento

Morto Peter Greene, attore statunitense noto per aver interpretato cattivi e criminali, trovato deceduto nel suo appartamento nel Lower East Side a New York. Lo ha confermato il suo manager. Aveva 60 anni. Ha interpretato il ruolo di Zed, un sadico stupratore nel film di Quentin Tarantino del 1994 Pulp Fiction, ed era anche noto per il ruolo del cattivo Dorian nel film di Jim Carrey The Mask, sempre nel 1994. Fanpage.it
