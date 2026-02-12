Premio Emilia-Romagna cultura 2026 a Mariangela Gualtieri il sindaco | Punto di riferimento culturale e umano

Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, ha annunciato con entusiasmo che Mariangela Gualtieri riceverà il Premio Emilia-Romagna Cultura 2026. L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per questa scelta, che riconosce il ruolo della poetessa e drammaturga come un punto di riferimento sia culturale che umano per la città. La Gualtieri, conosciuta in tutta la regione, riceve così un nuovo riconoscimento alla sua carriera.

A nome di tutta l'amministrazione comunale il sindaco Enzo Lattuca esprime profonda soddisfazione per il conferimento del Premio Emilia-Romagna Cultura 2026 alla poetessa e drammaturga cesenate Mariangela Gualtieri. Il prestigioso riconoscimento, istituito dalla giunta regionale nel 2024 e assegnato annualmente a personalità che abbiano dato lustro all'Emilia-Romagna in ambito culturale, sarà consegnato questo pomeriggio, alle ore 16, a Bologna.

