Montevergine frana e pellegrini | il santuario prova a riaprire per Pasqua

A Montevergine, i primi pellegrini sono arrivati a piedi lungo i sentieri interni del santuario, nonostante la frana del 25 novembre abbia bloccato l’accesso da una strada principale. In paese, le autorità si sono riunite per trovare una soluzione alla chiusura, mentre il santuario si prepara a riaprire in vista della Pasqua. La frana ha causato disagi, ma il flusso dei visitatori continua.

La strada è chiusa da novembre. Loro hanno preso i sentieri e sono andati su a piedi Mercogliano, 7 marzo 2026 – I primi pellegrini hanno già raggiunto Montevergine. A piedi, per i sentieri interni, mentre in basso le istituzioni si riuniscono ancora per decidere come riaprire una strada che la frana del 25 novembre ha portato via. L'abate Riccardo Guariglia ha fissato una data: 29 marzo, domenica delle Palme. Sono arrivati in piccoli gruppi. Davanti al Tempio di Mamma Schiavona si sono fermati, hanno incrociato le mani e hanno pregato. Chi per la pace nel mondo, chi per quella riapertura che non arriva. Tre mesi e più con il cancello chiuso, la strada sbarrata, il santuario raggiungibile solo a chi ha i piedi buoni e la pazienza di salire. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

