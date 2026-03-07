Monopattino a fuoco in un appartamento | due persone ustionate

Stamattina alle 10 un incendio si è sviluppato in un appartamento a Limbiate, coinvolgendo un monopattino che era presente al suo interno. Due persone sono rimaste ustionate e sono state soccorse sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Limbiate, 7 marzo 2026 – Un appartamento a fuoco per un monopattino. Questa mattina, sabato 7 marzo, alle 10.20 le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un monopattino elettrico all'interno di un appartamento al primo piano di un complesso condominiale di quattro piani. Per cause in fase di accertamento, il veicolo ha preso fuoco: le fiamme hanno presto intaccato anche un divano collocato nelle immediate vicinanze. Le squadre giunte sul posto hanno provveduto a estinguere rapidamente l'incendio, evitando il coinvolgimento di ulteriori locali dell'abitazione. Sono intervenuti due autopompe serbatoio dai distaccamenti di Desio e Seregno, un'autoscala e un carro soccorso dalla sede centrale di Monza.