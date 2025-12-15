Incendio in appartamento manda due persone in ospedale | colpa della batteria del monopattino elettrico

Un incendio in un appartamento ha provocato il ferimento di due persone, trasportate in ospedale. Alla scena, due monopattini elettrici carbonizzati sono stati trovati all'ingresso dell'abitazione, suggerendo un possibile collegamento tra l'incidente e la batteria del monopattino. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

© Milanotoday.it - Incendio in appartamento manda due persone in ospedale: colpa della batteria del monopattino elettrico All'ingresso dell'appartamento devastato dall'incendio c'erano due monopattini elettrici carbonizzati. Probabilmente, questa la prima ipotesi dei pompieri, è partito da lì l'incendio che ha bruciato un'abitazione in via Tripoli 15 a Pioltello, Milano.Incendio a PioltelloA raccontarlo sono i. Milanotoday.it Incendio in un appartamento nel padovano: due anziani morti Incendio in appartamento, due bambini e due adulti respirano fumo: in ospedale per accertamenti - Paura nella tarda serata di venerdì 12 dicembre a Gemona del Friuli, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in ... ilgazzettino.it

Incendio in un appartamento a Palermo, due persone intossicate – VIDEO - 30 in un palazzo di via Vito La Mantia nel quartiere Zisa a Palermo: le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento al settimo piano dell’edificio. mondopalermo.it

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza due anziani e spegnere il rogo GUARDA IL VIDEO https://www.palermolive.it/incendio-appartamento-via-vito-la-mantia-palermo-due-persone-intossicate-video/ #incendio #palermo #p - facebook.com facebook

Incendio in un appartamento a Tarquinia: anziana di 95 anni salvata dai vigili del fuoco x.com