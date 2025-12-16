Incendio a Bibiana | a fuoco un appartamento in un palazzo salvate due persone

Oggi a Bibiana si è verificato un incendio in un appartamento di un palazzo in piazza San Marcellino, vicino a via Vittorio Veneto. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare due persone coinvolte nell'incendio. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e richiesto l'immediato intervento delle squadre di emergenza.

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi in un palazzo di piazza San Marcellino, che dà su via Vittorio Veneto, a Bibiana. Due anziani, marito e moglie, hanno respirato del fumo e si sono rifugiati sul balcone del loro appartamento chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del. Torinotoday.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 21122019 TETTO DI UN CONDOMINIO IN FIAMME EVAQUATE 24 FAMIGLIE Video 21122019 TETTO DI UN CONDOMINIO IN FIAMME EVAQUATE 24 FAMIGLIE Video 21122019 TETTO DI UN CONDOMINIO IN FIAMME EVAQUATE 24 FAMIGLIE Incendio a Bibiana: a fuoco un appartamento in un palazzo, salvate due persone - Un incendio è divampato nella mattinata di oggi in un palazzo di piazza San Marcellino, che dà su via Vittorio Veneto, a Bibiana. torinotoday.it

Bibiana: incendio in un appartamento di via Vittorio Veneto - Incendio questa mattina in un appartamento di via Vittorio Veneto, nel centro di Bibiana. ecodelchisone.it

Incendio in un condominio: Vigili del fuoco salvano un gatto dalle fiamme - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.