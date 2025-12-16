Incendio a Bibiana | a fuoco un appartamento in un palazzo salvate due persone
Oggi a Bibiana si è verificato un incendio in un appartamento di un palazzo in piazza San Marcellino, vicino a via Vittorio Veneto. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare due persone coinvolte nell'incendio. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e richiesto l'immediato intervento delle squadre di emergenza.
Un incendio è divampato nella mattinata di oggi in un palazzo di piazza San Marcellino, che dà su via Vittorio Veneto, a Bibiana. Due anziani, marito e moglie, hanno respirato del fumo e si sono rifugiati sul balcone del loro appartamento chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del. Torinotoday.it
21122019 TETTO DI UN CONDOMINIO IN FIAMME EVAQUATE 24 FAMIGLIE
Incendio a Bibiana: a fuoco un appartamento in un palazzo, salvate due persone - Un incendio è divampato nella mattinata di oggi in un palazzo di piazza San Marcellino, che dà su via Vittorio Veneto, a Bibiana. torinotoday.it
Bibiana: incendio in un appartamento di via Vittorio Veneto - Incendio questa mattina in un appartamento di via Vittorio Veneto, nel centro di Bibiana. ecodelchisone.it
Incendio in un condominio: Vigili del fuoco salvano un gatto dalle fiamme - facebook.com facebook
