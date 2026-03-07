L'India e la Nuova Zelanda si sfidano nella finale della Coppa del mondo di cricket T20, secondo quanto riportato da 101 greatgoals. L’evento si svolge il 7 marzo 2026 alle 17:39. Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo aver superato le fasi precedenti del torneo. La finale rappresenta un momento importante per entrambe le nazionali.

2026-03-07 17:39:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’India affronta la Nuova Zelanda nella finale della Coppa del mondo di cricket T20. Leggi la nostra anteprima approfondita qui India e Nuova Zelanda si incontrano nella finale di domenica mentre la Coppa del Mondo T20 2026 giunge alla conclusione. L’India punta a mantenere il titolo vinto nel 2024, mentre la Nuova Zelanda spera di rivendicare il trofeo per la prima volta nella sua storia. La campagna dell’India ha subito una battuta d’arresto durante la fase Super 8 quando è stata eliminata per 111 mentre inseguiva il totale del Sud Africa di 187. Tuttavia, l’India ha risposto rapidamente con vittorie sullo Zimbabwe e sulle Indie occidentali assicurandosi un posto in semifinale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Mondiali T20: India-Nuova Zelanda

Cricket, l’India piega l’Inghilterra e raggiunge la Nuova Zelanda in finale ai Mondiali T20!La seconda semifinale dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, premia i padroni di casa: allo Wankhede Stadium di Mumbai,...

Cricket, l’Inghilterra supera anche la Nuova Zelanda ai Mondiali T20La settima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, lascia ancora aperta la lotta a distanza per le...

India vs New Zealand 2nd ODI Match Playing XI 2026 | IND vs NZ | India vs New Zealand 2nd ODI 2026

Cricket, la Nuova Zelanda supera il Sudafrica ed è la prima finalista dei Mondiali T20La prima semifinale dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, sorride alla Nuova Zelanda, che grazie ad una prestazione maiuscola ... oasport.it

Corriere della Sera. . L’Italia gioca la sua seconda partita ai Mondiali T20 in corso in India e Sri Lanka, a caccia della prima storica vittoria. Al Wankhede Stadium di Mumbai gli Azzurri sfidano il Nepal, seguito in India da migliaia di supporter. I tifosi italiani sono - facebook.com facebook

History was made! Italy’s first win in the T20 World Cup championship is am amazing achievement for a non-cricketing country that worships football! Even their qualifying for the world championship was a historic first! So lucky to have witnessed this win La s x.com