Cricket l’India piega l’Inghilterra e raggiunge la Nuova Zelanda in finale ai Mondiali T20!

Durante la seconda semifinale dei Mondiali T20 di cricket, giocata allo Wankhede Stadium di Mumbai, l’India ha sconfitto l’Inghilterra con un punteggio di 2537 in 20 overs. La partita si è conclusa con l’India che ha conquistato la finale del torneo e ha ottenuto il passaggio di turno ai Mondiali 2026, che si stanno svolgendo in India e Sri Lanka.

La seconda semifinale dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, premia i padroni di casa: allo Wankhede Stadium di Mumbai, infatti, l'India piega l'Inghilterra con lo score di 2537 (20.0)-2467 (20.0), imponendosi per 7 runs, e domenica 8 marzo, alle ore 14.30 italiane, affronterà la Nuova Zelanda in finale. L'Inghilterra vince il sorteggio e sceglie di lanciare: l'India, però, risponde con un innings d'attacco eccellente, probabilmente il migliore visto finora nella rassegna iridata. I padroni di casa, infatti, riescono a completare l'azione offensiva, dato che cadono solo 7 wickets, e chiudono con un run rate di 12.65, a quota 253 runs.