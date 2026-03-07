Nella sfida dei quarti di finale dei playoff scudetto della Superlega di volley, Modena affronta Piacenza in un match che vede protagonisti i fratelli Luca e Paolo Porro, originari di Genova. I due giocatori si troveranno uno di fronte all'altro in questa partita, e, durante un'intervista doppia, hanno commentato la situazione dicendo che, nonostante si prenderanno in giro, la competizione sarà intensa.

© Gazzetta.it - Modena-Piacenza, i fratelli Porro contro: "Ci prenderemo in giro, ma..."

Volley, Modena doma Piacenza al tie-break e si rilancia in Superlega: Porro e Bovolenta in luceModena ha sconfitto Piacenza nell’anticipo della 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

Padova vince 3-2 contro Piacenza: Held esalta l'orgoglio della squadra, Porro guarda alla Cev CupLa chiusura della regular season è stata vivace e carica di emozioni, con la Sonepar Padova che ha offrito una prova di carattere davanti al pubblico...

