Massese Pantera inizia con un buon punto Contro il Belvedere match a reti bianche

La partita tra Massese e Belvedere si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Entrambe le squadre hanno mostrato un buon equilibrio sul campo, senza riuscire a trovare la via del gol. Per la Massese, in campo i giocatori di formazione, tra cui Barsottini e Buffa, hanno cercato di imporre il ritmo, ma senza successo. Il risultato rispecchia un incontro equilibrato e senza grandi occasioni da rete.

MASSESE 0 BELVEDERE 0 MASSESE: Barsottini, Marchini, Grasso (61' Centonze), Bigini (69' Caddeo), Lucaccini, Bechini, Mapelli, Bertipagani, Buffa, Papi, Lucchesi. A disp. Gatti, Biagi, Perrone, Vekic, Canclini, Larcombe, Vazio. All. Pantera. BELVEDERE: Pini, Fregoli (65' Pecciarini), Del Conte (65' Tenci), Cretella, Borboryo, Blanchard, Capoduri, Faenzi, Canessa, Tantone, Cret Catalin. A disp. Gianneschi, Veronesi, Scartabelli, Colledan, Artino, Cozzolino. All. Giallini. Arbitro: Pompilio di Rossano. Note: spettatori 145; angoli 4-1; ammoniti Bigini, Mapelli, Pecciarini, Borboryo; recupero 0 e 2'.

