Palo di Moreo | il Pisa non passa a Verona E finisce a reti bianche

Il Pisa torna a casa senza punti dopo il pareggio a reti bianche contro il Verona. La partita si è giocata con poche emozioni e poche occasioni da gol, lasciando i tifosi nerazzurri delusi. I due team si sono affrontati senza riuscire a trovare la rete, e alla fine il risultato è stato un pari che non serve molto né a Verona né a Pisa. La squadra di casa ha cercato di spingere di più, ma senza successo. I nerazzurri, invece, hanno mantenuto il punteggio invariato, portando a casa un risultato che lascia l’amaro in boc

Pisa, 6 febbraio 2026 – Nella scarsa, scarsissima, cronaca di Verona-Pisa, i nerazzurri terminano la sfida comunque con la consueta nota amara. Il noioso zero a zero del Bentegodi pende comunque più dalla parte della Torre. Quando nel finale l’Hellas crolla fisicamente, la compagine diretta da Hiljemark ha la possibilità di fare la voce grossa e portarsi via l’intera posta: palo clamoroso di Moreo, paratona di Montipò su Caracciolo (stessa azione) e Meister che si divora un gol in contropiede un minuto più tardi. Quanto basta per raccontare l’intero sforzo offensivo del Pisa (a fronte del nulla dei padroni di casa, sia ben chiaro), che si traduce in un pareggio più utile alla teoria che alla pratica.🔗 Leggi su Lanazione.it Approfondimenti su Pisa Verona Risultati Serie A 2025/26 LIVE: reti bianche fra Verona e Pisa Questa mattina si è giocata la sfida tra Verona e Pisa, terminata senza reti. Verona Pisa 0-0, reti bianche nell’anticipo della ventiquattresima giornata. Un punto che serve a poco ad entrambe Il match tra Verona e Pisa finisce 0-0. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pisa Verona Argomenti discussi: Pisa-Sassuolo: il racconto della partita; Serie A 2025/2026 Pisa Sassuolo 1 a 3 : Notte Fonda Alla Cetilar Arena Per I Neroazzurri; Serie D, gir. A. Tre punti pesanti per la Sanremese: Chisola battuto 1 a 0; Pisa-Sassuolo 1-3: Saltano tutti gli schemi, disfatta senza appello all'Arena. Nerazzurri con un piede nella fossa. Serie A, Verona-Pisa live sullo 0-0: ammonito Moreo, palo di Orban, Bernede e Bozhinov koSegui in diretta Verona-Pisa, match della 24esima giornata di campionato in Serie A. msn.com Inter-Pisa 6-2, risultato finale della partita di Serie A: doppio Moreo poi i nerazzurri dilagano, gli highlightsInter-Pisa di Serie A 6-2: il risultato finale, gol di Moreo (doppietta), poi Zielinski su rigore, Lautaro, Pio Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it Finisce con una vittoria pirotecnica per 6-2 la sfida contro il Pisa di Gilardino. Ospiti che partono subito forte e dopo 23 minuti sono avanti 0-2 con una doppietta di Moreo, complice una papera di Sommer ed un colpo di testa che batte Sommer sul suo palo. Bla facebook INTER-PISA 4-2 (81' DIMARCO): GOL INTER Bonny riparte alla grande, palla per Thuram che serve Dimarco: tiro al volo e palo-palo gol!!!!!!!! x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.