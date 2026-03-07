Modena - Cesena 0-0 | Il derby non si sblocca canarini fermati dal palo

Il derby tra Modena e Cesena si conclude senza reti, con nessuna delle due squadre in grado di trovare il gol durante la partita di sabato 7 marzo. Il match, valido per la ventinovesima giornata di Serie BKT, si è giocato senza cambiamenti sul risultato, anche se il Modena ha colpito un palo e il Cesena ha mostrato segnali di timore.

Un gran tiro di Gerli si stampa sul legno all'81'. I canarini tengono lo scettro del possesso ma non riescono a superare il muro del Cesena e stagnano nel pareggio con giocate offensive prevedibili, lente e poco precise. Domani possibile allungo del Catanzaro a +5, la Juve Stabia può avvicinarsi a -1 Dopo un primo tempo soporifero, i gialli pressano e schiacciano i bianconeri con continuità ma senza precisione ed efficacia negli assalti, che risultano lenti, prevedibili e condotti con poca precisione. Al termine del match saranno 17 i tiri totali della squadra di Sottil, di cui 4 nello specchio della porta, solo 3 le conclusioni totali della squadra di Mignani che si arrocca e chiude le serrande con pazienza e viene graziata da un palo di Gerli all'81' con un gran tentativo dalla distanza.