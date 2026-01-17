Gangi il Comune potenzia mobilità sostenibile e sicurezza stradale | Via alla nuova toponomastica

Il Comune di Gangi ha avviato un progetto per migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, con l’introduzione di una nuova toponomastica. Questi interventi fanno parte di un percorso volto all’innovazione e alla valorizzazione del territorio, offrendo servizi più efficaci e un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

Il Comune di Gangi prosegue nel percorso di innovazione e sostenibilità attraverso una serie di interventi mirati al miglioramento dei servizi e della sicurezza sul territorio. Installate nuove colonnine di ricarica elettrica grazie al progetto di Poste Italiane. Gangi è tra gli enti beneficiari dell’iniziativa nazionale promossa da Poste Italiane per favorire la mobilità sostenibile attraverso una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio. Nell’ambito del progetto sono state installate tre nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, collocate in via Militare, slargo via Monte Marone (ex macello) e in via Jerone, che saranno operative a breve. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Mobilità sostenibile e sicurezza stradale: cosa cambia a Udine (e cosa si propone in Regione) Leggi anche: "Mobilità sostenibile e più sicurezza. La svolta è vicina" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gangi, il Comune potenzia mobilità sostenibile e sicurezza stradale: "Via alla nuova toponomastica" - Installate nuove colonnine di ricarica elettrica grazie al progetto di Poste Italiane. palermotoday.it

