Mitski fa ascoltare il nuovo album a un pubblico di soli gatti | un listening party bizzarro diventato virale

La cantante americana Mitski ha organizzato un listening party insolito, dedicato esclusivamente a un pubblico di gatti. L'evento, diventato rapidamente virale sui social, ha visto la performer far ascoltare il suo nuovo album a questi animali attraverso un sistema di riproduzione audio. Nessun altro essere umano ha partecipato all'iniziativa, che ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

La cantante americana Mitski ha trovato un modo decisamente originale per far ascoltare al mondo il suo nuovo album. Per presentare il disco Nothing’s About to Happen to Me, l’artista ha organizzato un listening party molto particolare: tra il pubblico non c’erano giornalisti o influencer, ma soltanto gatti. L’evento è stato filmato e pubblicato online, attirando immediatamente la curiosità dei fan e dei media. Nel video si vedono diversi felini seduti o sdraiati mentre ascoltano le nuove canzoni della cantautrice, tra sonnellini, momenti di calma e qualche reazione più movimentata. L’esperimento nasce dalla nota passione di Mitski per i gatti, tanto che lei stessa si definisce spesso una “ cat mom”. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Mitski fa ascoltare il nuovo album a un pubblico di soli gatti: un listening party bizzarro diventato virale Harry Styles ha annunciato 40 listening party in tutto il mondo per ascoltare in anteprima il nuovo albumGrandi notizie per i fan di Harry Styles: a poco meno di un mese dalla pubblicazione del nuovo album, l’ex One Direction ha annunciato che la release... Bruno Mars “The Romantic – Listening Celebrations”, giovedì 26 febbraio gli ascolti in anteprima del nuovo albumBRUNO MARS “THE ROMANTIC – LISTENING CELEBRATIONS” GLI ASCOLTI IN ANTEPRIMA DELL’ATTESISSIMO NUOVO ALBUM “THE ROMANTIC” GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO NEI... Contenuti e approfondimenti su Mitski fa ascoltare il nuovo album a un.... Discussioni sull' argomento Il fascino sinistro dell’America profonda di Mitski; The Weekender: ascolta gli album di Nothing, Mitski, Gorillaz (e molti altri…) usciti oggi; Mitski – Nothing’s About to Happen to Me. L’eleganza dell’Americana, senza il salto nel vuoto; Mitski, Nothing’s About to Happen to Me. Solitudine e teatro in chiave Americana. #SkyIsTheLimit, ma guardiamo il soffitto — su @hvsrmusic ci limitiamo a notare che già quello è ancora parecchio più in alto del delizioso sottotetto dove #Mitski ha deciso (per ora) di sentirsi a casa. #4Album #HVSR x.com La camaleontica band scandinava ritorna con un nuovo disco tutto da ascoltare. Da segnalare la ristampa deluxe per gli Hawkwind, riflettori puntati su Mitski e sul nuovo lavoro di Iron & Wine - facebook.com facebook