Harry Styles ha annunciato 40 listening party in tutto il mondo per ascoltare in anteprima il nuovo album

Harry Styles ha annunciato che terrà 40 listening party in tutto il mondo, dove i fan potranno ascoltare in anteprima il suo nuovo album. L’evento si svolgerà prima della pubblicazione prevista tra circa un mese, e l’artista ha deciso di coinvolgere direttamente il pubblico con queste anteprime. La scelta di organizzare così tanti incontri è stata motivata dalla volontà di creare un contatto più stretto con i fan e di far vivere loro un’esperienza esclusiva. Questi listening party rappresentano un’occasione unica, considerando che alcuni si terranno in location insolite come sale cinematografiche e boutique di moda.

Grandi notizie per i fan di Harry Styles: a poco meno di un mese dalla pubblicazione del nuovo album, l’ex One Direction ha annunciato che la release sarà preceduta da listening party. Su Instagram la voce di Aperture ha rivelato che gli eventi esclusivi inizieranno il 18 febbraio. A corredo del post la popstar ha pubblicato un’immagino nella quale con indossa una maglia nera con un sorriso accompagnato dalla frase “Vogliamo ballare con tutti i nostri amici”. Solo alcuni fortunatissimi fan avranno la possibilità di ascoltare il nuovo album in anteprima in una delle quaranta città nella quale saranno previsti questi speciali appuntamenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Harry Styles ha annunciato 40 listening party in tutto il mondo per ascoltare in anteprima il nuovo album Approfondimenti su harry styles Harry Styles ha finalmente annunciato il suo nuovo album: uscirà il 6 marzo Harry Styles ha annunciato l'uscita del suo quarto album, intitolato La prima buona notizia del 2026: Harry Styles ha annunciato il nuovo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo Harry Styles ha annunciato il suo nuovo album, intitolato “Kiss All the Time. Ultime notizie su harry styles Argomenti discussi: I fan americani stanno vendendo il sangue per comprare i biglietti di Harry Styles; Harry Styles festeggia l’uscita di Kiss All the Time. Disco, Occasionally con un concerto unico; Harry Styles: concerto esclusivo a Manchester per il lancio del nuovo album; Harry Styles in tour 2026: prezzi dei biglietti alle stelle e fan disposti a tutto, anche a vendere plasma per permetterseli. I fan americani stanno vendendo il sangue per comprare i biglietti di Harry StylesIn Italia è vietato, ma negli States le donazioni di plasma sono pagate. C’è chi fa un secondo lavoro o dà fondo ai risparmi per raccogliere i 1000 dollari per vedere un concerto della star. Cartoline ... rollingstone.it Harry Styles in tour 2026: prezzi dei biglietti alle stelle e fan disposti a tutto, anche a vendere plasma per permetterseliDopo oltre tre anni di pausa, Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour, Together, Together: un ritorno attesissimo, ma con un numero di date più ridotto rispetto alla tournée precedente. 2duerighe.com 10. Harry Styles "Aperture" NEW Vota le tue canzoni preferite su http://hitcharttop20.it #HarryStyles Harry Styles Italia - facebook.com facebook Andiamo insieme al concerto di Harry Styles ad Amsterdam Abbiamo organizzato un viaggio di gruppo durante il Together Together Tour (24–27 maggio 2026). Scopri di cosa si tratta e perché ti aspettiamo x.com