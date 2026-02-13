Bruno Mars organizza giovedì 26 febbraio “The Romantic – Listening Celebrations”, un evento speciale negli store di musica delle principali città italiane, dove i fan potranno ascoltare in anteprima il suo nuovo album, “The Romantic”, in uscita il giorno successivo. L’iniziativa, che si distingue per la presenza di sessioni di ascolto esclusivo, anticipa di un giorno il debut ufficiale del disco, previsto per il 27 febbraio. Bruno Mars, già primo artista a superare i 3 miliardi di stream su Spotify con cinque brani diversi, continua a conquistare record e a sorprendere il pubblico con novità e traguardi incredibili.

BRUNO MARS “THE ROMANTIC – LISTENING CELEBRATIONS” GLI ASCOLTI IN ANTEPRIMA DELL’ATTESISSIMO NUOVO ALBUM “THE ROMANTIC” GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO NEI NEGOZI DI DISCHI NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE IL NUOVO ALBUM FUORI IL 27 FEBBRAIO IL PRIMO ARTISTA AD AVER SUPERATO I 3 MILIARDI DI STREAM SU SPOTIFY CON CINQUE BRANI DIVERSI I traguardi impossibili per Bruno Mars sembrano non finire mai, e neanche gli annunci per i suoi fan. Dopo appena essere stato consacrato come il primo artista ad aver superato i 3 miliardi di stream su Spotify con cinque brani differenti, Bruno Mars, in veste di ambassador del Record Store Day 2026, annuncia gli speciali Listening Celebrations per “The Romantic”, il suo nuovo attesissimo album in uscita venerdì 27 febbraio per Atlantic Records. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Bruno Mars “The Romantic – Listening Celebrations”, giovedì 26 febbraio gli ascolti in anteprima del nuovo album

Approfondimenti su bruno mars

Bruno Mars torna con il suo quarto album solista, intitolato “The Romantic”, in uscita il 27 febbraio.

Bruno Mars preannuncia il suo quarto album da solista, intitolato “The Romantic”, che sarà disponibile dal 27 febbraio su Atlantic Records.

Ultime notizie su bruno mars

Argomenti discussi: Bruno Mars in concerto - The Romantic Tour 2026; Bruno Mars è tornato: tutto su I Just Might, il nuovo album e le date a San Siro; Bruno Mars al Stadio della Francia: chi sono le prime, in apertura?; Gli album più attesi in uscita nella prima metà del 2026 secondo Pitchfork, da Morrissey a Jessie Ware, da Anna Calvi a Bruno Mars.

The Romantic, il nuovo attesissimo album di Bruno MarsIl grande fermento per il disco si conferma con il successo globale di I Just Might, il singolo apripista di The Romantic, che ha debuttato direttamente al primo posto delle classifiche e ... radiowebitalia.it

Bruno Mars in concerto - The Romantic Tour 2026Martedì 14 e mercoledì 15 luglio 2026 l'estate dei concerti allo Stadio San Siro di Milano prosegue con una doppia data di Bruno Mars, che torna in Italia per la prima volta dopo quasi 10 anni in ... mentelocale.it

A grande richiesta I JUST MIGHT di Bruno Mars ballato da Joey&Rina. Un bellissimo riempi pista per tutto il 2026. BALLO INTERO + TUTORIAL https://youtu.be/77Pfp8qhibEsi=j7-xC_W1ho6eP3uE - facebook.com facebook