Israele | attacco preventivo all' Iran Sirene d' allarme a Gerusalemme

Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran, secondo quanto riferiscono fonti sul campo. A Teheran, sono state osservate due colonne di fumo nero visibili da giornalisti dell'Afp, mentre a Gerusalemme sono state attivate le sirene d'allarme. La situazione si sta sviluppando rapidamente con conseguenze ancora da chiarire.

Attacco preventivo all'Iran da parte di Israele. Per il Wall Street Journal, che cita alcune fonti, si tratterebbe di un attacco congiunto con gli Usa. Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp. A Gerusalemme sono partite le "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità. Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che "Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato". Di conseguenza, ha aggiunto, "si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro". 🔗 Leggi su Feedpress.me

